Provinciale Staten vragen mening Groningers over OV knooppunten

Een Hub is een belangrijke schakel in een snelle en comfortabele reis. Het moet een aangename plek worden om over te stappen van het ene vervoersmiddel naar het andere. Op 21 juni praten de Staten over het plan voor de inrichting van deze Hubs. De reacties van inwoners zijn een belangrijke bron van informatie voor Statenleden.



Waarom dit initiatief van Provinciale Staten?



Met dit initiatief willen de Staten van Groningen op een laagdrempelige manier inwoners de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan met Statenleden. Voorheen was dit alleen mogelijk door in te spreken tijdens een vergadering op het provinciehuis of door een email of brief te sturen aan Provinciale Staten.



Het initiatief maakt onderdeel uit van de campagne 'Kies voor Groningen', waarmee de Staten meer mensen willen interesseren voor de provinciale politiek en het inwoners makkelijker willen maken om in contact te komen met hun volksvertegenwoordigers. Ook hopen de Staten dat dit een positief effect heeft op de opkomst bij de volgende verkiezingen van Provinciale Staten in 2019. Provinciale Staten vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun recht om te stemmen en daardoor mee bepalen hoe de provincie wordt ingericht.



Op de website kiesvoorgroningen.nl/ovhubs kunnen inwoners voor 32 Hub locaties aangeven welke voorzieningen zij daar wensen door een reactie achter te laten. Statenleden gebruiken deze reacties om zich een goed beeld te vormen van de voorzieningen die reizigers willen op een Hub. Denk bijvoorbeeld aan een kluis om een elektrische fiets te stallen en op te laden, een beschutte wachtplek of een ophaalpunt voor pakketten.



In de periode waarin de website is opengesteld (7 t/m 16 juni) zullen Statenleden ook regelmatig aanwezig zijn op het digitale platform om te reageren op geplaatste reacties en zo nodig een aanvullende vraag stellen aan degenen die een reactie hebben achtergelaten.