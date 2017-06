Proef met damwanden aan de H.L. Wichersstraat (VIDEO)

Een groot deel van de zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Tussen het Europaplein en de Hereweg verdwijnt de weg zo’n 6 meter onder de grond. Er moet ongeveer 2,7 kilometer aan damwanden worden geslagen. Dat zijn stalen ‘planken’ van zo’n 1,40 meter breed en 25 meter lang. De proef is er om te kijken hoe makkelijk of minder makkelijk dat gaat. Ook moet duidelijk worden wat de beste techniek is om hinder voor de direct omwonenden zo veel mogelijk te beperken.



Meten is weten, ook voor de omwonenden

De proef met de damwanden biedt de kans om in de praktijk eventuele hinder voor de woningen in de directe omgeving te meten. In de Wichersstraat zijn allerlei meters aan de woningen en in de buurt, zodat er een reëel beeld is van hoe betrouwbaar deze voorspellingen zijn.



Proefsleuf

Naast de damwanden wordt een proefsleuf gegraven, om met eigen ogen de ondergrond te kunnen zien. “We weten op basis van onderzoek wat de ondergrond hier is", zegt Nolte. "Het gaat om een laag keileem uit de tijd dat de Hondsrug gevormd is, met daaronder zand. Maar het is altijd goed als je dit zelf kunt constateren. We doen bovendien een pompproef om een nog beter beeld te krijgen van de ondergrond en om de grondwaterstand tijdens de bouw beter te kunnen reguleren. Met deze proef zijn we nog beter voorbereid op de bouw van de verdiepte ligging.”