Otters en bevers in Groningen veiliger naar Zuidlaardermeer

De aanleg van deze ecotunnel onder Rijksweg West zorgt ervoor dat bevers en otters veilig deze hindernis kunnen passeren op hun weg van natuurgebied 't Roegwold naar het Zuidlaardermeer en omgekeerd.

Gedeputeerde natuur & landschap Henk Staghouwer verricht morgen, woensdag, symbolisch het laatste werk aan de faunapassage onder de N 860, door het slaan van de laatste paal van een afrastering.

Het faunaraster gaat de dieren naar de ecotunnel onder de N 860 leiden. Deze ecotunnel is de verbinding tussen het Winschoterdiep en een natuurgebied dat de provincie vorig jaar heeft aangelegd bij Westerbroek. Dit nieuwe natuurgebied gaat de natuurgebieden Leekstermeer, 't Roegwold in Midden-Groningen en het Zuidlaardermeer (dat onderdeel is van het Europese natuurnetwerk Natura 2000) met elkaar verbinden. Al deze natuurgebieden horen bij het Natuurnetwerk Nederland.

Laagveenmoeras Westerbroek



Westerbroek is een van de laatste laagveenmoerassen in de provincie Groningen. In dit gebied in het dal van de rivier de Hunze leven vele bijzondere planten en dieren zoals de otter en de bever. De aanleg van de faunapassage zorgt ervoor dat deze dieren geen last meer hebben van obstakels als spoorlijnen en wegen. Hun leefgebied wordt zo groter en daardoor kunnen ze beter overleven.