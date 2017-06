Op- en afrit Oosterpoort binnenkort definitief dicht

De oprit van de Oosterpoort naar de zuidelijke ringweg gaat op maandag 26 juni dicht. Eind juli gaat ook de afrit definitief dicht.



De sluiting is nodig om voorbereidende werkzaamheden te treffen voor een treinvrije periode. Aannemer Herepoort gaat dan aan de slag met geluidsschermen en kijkt waar kabels en leidingen liggen.



Het verkeer dat gebruik maakte van de toerit Oosterpoort, kan voortaan via de Europaweg rijden. De Europaweg heeft naar verwachting voldoende capaciteit voor het extra verkeer. Wel wordt er gekeken of de doorstroming kan worden verbeterd.



Tussen 4 en 14 augustus is ook de Esperantokruising (spoorwegovergang) afgesloten. De Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom zijn vanaf 31 juli t/m 14 augustus deels afgesloten. Ter hoogte van de H.L. Wichersstraat en in het Oude Winschoterdiep wordt gewerkt aan het moer- en persriool. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.



Toekomst

Op de plek waar nu de toe- en afrit Oosterpoort liggen, wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Over het verdiepte weggedeelte worden drie 'deksels' gelegd. Hier bovenop komt een nieuw groen gebied: het Zuiderplantsoen.