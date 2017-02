Noordzijde H.L. Wichersstraat gesloopt; Gerry Piers vertelt

In enkele weken tijd is de noordzijde van de H.L. Wichersstraat, op enkele panden na, vakkundig gesloopt. Waar meerdere generaties Stadjers leefden en herinneringen hebben, daar resteren nu nog stapels bakstenen. “De sloop is goed verlopen, grotendeels volgens planning”, zegt Gerry Piers op de website over de aanpak van de zuidelijke ringweg, aanpakringzuid.nl. Hij is uitvoerder-sloop bij de firma Dusseldorp en moet er op toezien dat alles vakkundig verloopt.

“Het gaat allemaal naar wens. Al heeft het project wel enige vertraging, omdat we nog wat asbest op het dak aantroffen, dat door specialisten is verwijderd. En vervolgens zat er vorst in de grond waardoor de nutsbedrijven niet aan de slag konden”, zegt hij.

Geprofessionaliseerd



Het slopersvak is de afgelopen tientallen jaren enorm geprofessionaliseerd. Alles wordt van tevoren goed bestudeerd, en over elke handeling is nagedacht. “Slopen is eigenlijk omgekeerd bouwen. Elke handeling die je verricht, heeft gevolgen”, zegt Gerry. Ook moeten er tal van veiligheidsmaatregelen worden genomen, moeten herbruikbare materialen worden verwijderd en moet asbest volgens procedure worden verwijderd.

“Veiligheid staat voorop, uiteraard. Want dakpannen kunnen naar beneden vallen, of een punt van een voorgevel. Daarom hebben al onze medewerkers een VCA veiligheidscertificaat, er is een sloop- en veiligheidsplan, en iedereen heeft ervaring. Bovendien is er zeer regelmatig controle", vertelt Gerry.

