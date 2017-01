Nieuwe P+R bij Reitdiep bijna klaar

Het P+R-terrein bij het Reitdiep is bijna klaar. De bussen rijden al langs het nieuwe busstation. Het wachten is nog op het afmaken van het parkeerterrein.

Dat terrein zou al in december klaar zijn, maar dat is niet gelukt. Het nieuwe P+R Reitdiep ligt langs de provinciale weg vanuit Zuidhorn bij de Prof. Uilkensweg naar Zernike. De automobilisten kunnen daar straks hun auto parkeren en hun weg vervolgen met de buslijnen 1 en 2. Er zijn zo’n 300 parkeerplaatsen.



P+R Reitdiep is één van de twee nieuwe Park- and Ride-plekken rondom de stad. Er komt ook zo’n parkeerterrein bij Meerstad. Daarmee wordt binnenkort begonnen, zodat de P+R-terreinen klaar zijn voordat wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe Ring Zuid.



De gemeente verwacht dat er tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg meer gebruik wordt gemaakt van de P+R-terreinen. De P+R’s bij Hoogkerk en Haren worden nu ook al veel gebruikt.