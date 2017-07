Nieuwe krant Groningen Bereikbaar vanaf vandaag op de mat

De nieuwe krant van Groningen Bereikbaar ligt vanaf dinsdag weer op de mat. De tiende editie bevat onder andere informatie over de zomerwerkzaamheden aan de A28 en A7 en over de tijdelijke wegen gedurende de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Daarnaast is er in de nieuwe Groningen Bereikbaar-krant aandacht voor de spitstrein Groningen - Assen, voor bedrijven die helpen de spits terug te dringen en voor scholen die hun lesroosters zo aanpassen dat leerlingen buiten de ochtendspits kunnen reizen.



Bijlage bij huis-aan-huisblad



De krant zit als bijlage bij het plaatselijke huis-aan-huisblad (Groninger Gezinsbode, Gezinsblad Assen, HS-krant, Noorderkrant, Veendammer, Roder Journaal en Westerkwartier).



Daarnaast is de krant verkrijgbaar in Informatiecentrum 'Groningen Vernieuwt, de bussen van Q-Buzz, en de noordelijke treinen van Arriva.



De oplage is 283.000 exemplaren.