Nieuwe bushalte Westerhaven: het begin is er! (VIDEO)

Deze week staken de wethouders Joost van Keulen en Paul de Rook symbolische wijze de eerste schep in de grond voor de nieuw aan te leggen Centrumhalte West. De nieuwe bushalte wordt in september in gebruik genomen. Er rijden vanaf dat moment geen bussen meer door de Brugstraat, de A-straat en de Munnekeholm. De nieuwe busroute loopt vanaf het Hoofdstation, via het Zuiderdiep en de Eeldersingel naar de Westerhaven.