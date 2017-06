Mobility Pitch: bedenk een oplossing voor de verkeersdrukte in Groningen

Groningen kampt met steeds drukkere wegen en krijgt de komende jaren te maken met een aantal ingrijpende verkeersprojecten, zoals de aanpak van de zuidelijke ringweg en het stationsgebied. Om de stad bereikbaar te houden is het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten en effectief gebruik van alternatieve vervoersmethoden noodzakelijk.



Mobiliteitsdata



Tijdens de Mobility Pitch Groningen worden ICT-ers uitgedaagd om in de mobiliteitsdata te duiken met als doel een uniek concept te ontwikkelen dat bijdraagt aan de bereikbaarheid van de stad. Kan er bijvoorbeeld door middel van nieuwe software of een digitale tool anders ‘gecommuniceerd’ worden met verkeerslichten? Hoe kunnen bedrijven in hun bedrijfsvoering beter anticiperen op de komende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg? En kunnen stremmingen en wegomleidingen wellicht beter weggezet worden in de gehele mobiliteitsketen?



De Mobility Pitch Groningen vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juli 2017 in het Launch Café te Groningen. Hier krijgen deelnemers 24 uur de tijd om te werken aan de challenge. Het officiële startschot is zaterdagochtend 11:00 uur, tot de finish op zondagochtend 11:00 uur. Daarna wordt er gepitcht voor de vakjury en zullen de winnaars gekozen worden.



Voor het winnende team is er een beloning beschikbaar van € 2000,- per persoon, tot een maximum van €10.000,- voor het hele team. Voor nummer twee is er een beloning van €1.000,- per persoon met een maximum van €5.000,- voor het hele team. Naast de twee hoofdprijzen zijn er andere fraaie prijzen in de vorm van bedrijfsbezoeken, vervolgcursussen en meetings met experts.



Inschrijven



Je kunt je nu inschrijven als team of als individuele deelnemer. Toegelaten individuele deelnemers worden tijdens het event ingedeeld in teams. Een team (min. 4 / max. 6 personen) kan bestaan uit studenten, een beginnend bedrijf, een groep specialisten of is op een heel andere manier samengesteld.



Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.mobilitypitchgroningen.nl