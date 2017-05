Koek voor fietsers tijdens nationale 'Fiets naar je Werk Dag' (VIDEO)

Het is donderdag de nationale 'Fiets naar je Werk Dag' en dus deelde Kubie samen met z'n assistente van Groningen Bereikbaar in de vroege ochtend koek uit aan fietsende forenzen en scholieren op de Fietsroute Plus van Ten Boer naar Lewenborg.

De samenwerkingsorganisatie stimuleert het gebruik van de fiets naar de stad en greep de speciale fietsdag aan om fietsers te bedanken. Dit gebeurde ter hoogte van Lewenborg, waar veel forenzen en scholieren gebruik maken van de fietssnelweg.



Door de opkomst van de (high speed) e-bike wordt de fiets steeds geschikter als alternatief voor de auto. Groningen Bereikbaar heeft verschillende stimuleringsmaatregelen en motiveert mensen de fiets te pakken. Zo werkt de organisatie samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om werknemers en studenten te interesseren voor de fiets. Verschillende lokale rijwielhandelaren hebben kortingsafspraken gemaakt met Groningen Bereikbaar voor de aanschaf van fietsen en e-bikes. De kortingsactie is te vinden op www.groningenbereikbaar.nl. Fietsers verschijnen fit en energiek op het werk en op school en helpen de stad bereikbaar te houden.



De Fietsroute Plus naar Ten Boer is een populaire route die eerder dit jaar in gebruik is genomen. Op een aantal drukke fietsverkeerroutes heeft de provincie Groningen comfortabele fietspaden aangelegd. Ze verbinden de omliggende dorpen Ten Boer, Zuidhorn en Bedum met de Groninger binnenstad. Ook naar Winsum is zo’n brede en veilige fietsroute gepland. Deze fietspaden kunnen grote stromen fietsverkeer aan en ze zijn ook geschikt voor snelle e-bikes.



Na de zomer start de provincie met de aanleg van een fietssnelweg tussen Groningen en Assen.