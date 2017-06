Kempkensberg gestremd voor aanleg riolering

Vanaf 19 juni t/m 14 augustus is de Kempkensberg geheel afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van het bouwverkeer.

Werkzaamheden

Fase 1: Aanleg riolering Kempkensberg

De parkeergarage van het DUO gebouw is van 19 t/m 25 juni bereikbaar via de afrit Oosterpoort / Meeuwerderbaan / Helperzoom.



Fase 2: Aanleg riolering Kempkensberg

De parkeergarage van het DUO gebouw is bereikbaar vanaf de Hereweg.



Fase 3: Realiseren versmalling in wegvak Helperzoom

Vanaf 26 juni komt er aan de Helperzoom ter hoogte van de Kempkensberg een versmalling in het wegvak. Dit deel is dan tot en met 31 juli afgesloten voor fietsers/voetgangers. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via station Europapark. De versmalling is nodig ter voorbereiding op de werkzaamheden tijdens de treinvrije periode (6 t/m 14 augustus).



Openbaar Vervoer

De bushalte aan de Kempkensberg is van 19 juni t/m 14 augustus buiten gebruik. De bushalte aan de kant aan de Helperzoom is wel bereikbaar.



Fietsers

Maandagochtend 19 juni worden er tijdens de ochtendspits verkeersregelaars ingezet om vooral het fietsverkeer in goede banen te leiden. Alle omleidingen worden ter plekke met borden aangegeven.