Inloopbijeenkomsten over aanpak zuidelijke ringweg: dinsdag Grunobuurt/Corpus; donderdag Poortershoes

Deze week zijn er inloopbijeenkomsten voor buurtbewoners over de naderede aanpak van de zuidelijke ringweg. Vorige week was er al zo’n bijeenkomst inde Rivoerenbuurt (zie video). En dinsdag en donderdag zijn er bijeenkomsten in Grunobuurt resp.Poortershoes, zo meldt de website aanpakringzuid.nl

Combinatie Herepoort heeft omwonenden van de zuidelijke ringweg per brief uitgenodigd voor vier inloopbijeenkomsten in februari over de aanleg van tijdelijke wegen. Hierin wil de aannemerscombinatie de bewoners nader informeren en antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld parkeren, rijroutes, planning en werktijden. Ook vraagt Combinatie Herepoort de bewoners met welke specifieke zaken ze in de wijk rekening moeten houden.

Rivierenbuurt

Bewoners van de Rivierenbuurt lieten zich afgelopen woensdag in MFC De Stroming al informeren over de plannen voor de tijdelijke wegen tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. Zo’n 60 inwoners kwamen naar de Merwedestraat om hun vragen te stellen aan de medewerkers van Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid.

Er waren veel kritische vragen en ook veel zorgen, omdat de Rivierenbuurt zowel met de ombouw van de zuidelijke ringweg als met de aanpak van het Hoofdstation te maken krijgt. Desondanks was de sfeer goed, mede dankzij het uitstekende gastvrouwschap van Diet en Geertje van De Stroming.

In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen van start. Combinatie Herepoort werkt momenteel de plannen uit over hoé ze de werkzaamheden gaan uitvoeren. Bij de ombouw is het nodig op een aantal plekken tijdelijke wegen aan te leggen. Dat heeft gevolgen voor de omwonenden en gebruikers van de wegen, parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden.

Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid organiseren daarom nog meer inloopbijeenkomsten voor bewoners van De Wijert, de Rivierenbuurt, Grunobuurt/Corpus den Hoorn en het toekomstige Zuiderplantsoen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Inloopbijeenkomst Grunobuurt/Corpus den Hoorn



Dinsdag 14 februari 2017, 16.00 tot 20.30 uur

Combinatie Herepoort, Laan Corpus den Hoorn 102-4



Uitnodigingsbrief

Inloopbijeenkomst Zuiderplantsoen



Donderdag 16 februari 2017, 16.00 tot 19.30 uur

Buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg 13



Uitnodigingsbrief