Inloopbijeenkomst over Fietsroute Plus Groningen-Winsum

De provincie Groningen organiseert op woensdag 5 juli een inloopbijeenkomst over het ontwerp voor de Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Geïnteresseerden zijn tussen 17.00 en 20.00 uur welkom in dorpshuis Sauwerd, Burchtweg 4, in Sauwerd.

De nieuwe Fietsroute Plus volgt de spoorlijn aan de westkant, gezien vanuit de richting Groningen. Bij de Oudeweg in Wetsinge sluit het fietspad aan op de provinciale weg richting Winsum.



Tijdens de inloopbijeenkomst zijn tekeningen te zien, die een goed beeld geven van de nieuwe fietsroute. Er zijn verschillende medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Winsum aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Ook wordt uitleg gegeven over de planning van het project en de procedures die gevolgd moeten worden.



De planning is dat het fietspad vanaf halverwege 2019 wordt aangelegd. Voor de projecten over de herinrichting van Adorp en Sauwerd worden na de zomervakantie aparte inloopbijeenkomsten georganiseerd.



Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

De Fietsroute Plus Groningen-Winsum is een van de zes Fietsroutes Plus die in onze provincie gepland staan. Naast deze fietsroute liggen er al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn, Bedum en Ten Boer. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Haren en Leek en een fietssnelweg naar Assen.