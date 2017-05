Herinrichting Griffeweg afgerond, doorstroming verbeterd

De herinrichting van de Griffeweg in Groningen is vorige week succesvol afgerond. Die herinrichting was nodig om de doorstroming te verbeteren, zo meldt de website aanpakringzuid.nl

De kruising van de Barkmolenstraat / Griffeweg / Boermandestraat is omgebouwd tot een zogenaamd voorrangsplein. Dit houdt in dat er op de kruising ruimte is gemaakt voor auto’s die afslaan of de Griffeweg op rijden.





Links en rechts van deze kruising zijn fietsoversteken gekomen. Op de kruising met de Meeuwerderweg is de aparte linksafbaan komen te vervallen. Dit maakt het voor fietsers makkelijker om de Griffeweg over te steken.

Daarnaast heeft de Griffeweg nu ook een middenberm met groenstrook en komt er een nieuwe bushalte bij de Rabobank.