Herepoort doet metingen naar invloed van werkzaamheden

Aannemerscombinatie Herepoort is in de Wichersstraat druk bezig met werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg. Er wordt op die plek ook gemeten wat de invloed is van de werkzaamheden op de omgeving. Dat meldt RTV Noord donderdag.

Volgens omgevingsmanager Bert Kramer is het belangrijk om te kijken wat de gevolgen zijn voor de omgeving. “Tussen het Julianaplein en Europaplein gaat de weg zes meter de grond in. We zijn nu aan het kijken: als de platen de grond in gaat, wat gaat er dan gebeuren met de ondergrond en omgeving?”, zegt Kramer.



Herepoort gebruikt verschillende soorten meetapparatuur. Uiteindelijk moet duidelijk worden of de plannen kunnen worden uitgevoerd, zoals die bedacht zijn. De kans bestaat dat de methode moet worden aangepast. “Er hangt veel vanaf voor de omgeving, financiën en planning van het project”, aldus Kramer op de site van RTV Noord.