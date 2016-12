Harry Oosterhof: “Plannen aanpak zuidelijke ringweg gewoon heel slecht!”

Jarenlang bezocht hij tal van informatiebijeenkomsten over de plannen, en toonde hij zich een zeer betrokken buurtbewoner. Hij vocht als een leeuw tegen de in zijn ogen slechte plannen voor de aanpak van de ringweg. Maar uiteindelijk gaf de Raad van State groen licht voor uitvoering, en zit er, zegt Harry, niets anders op dan zich bij die uitspraak neer te leggen.



Slechte oplossing

“Wat mij betreft is het in het verleden al fout gegaan, toen werd besloten om geen nieuwe weg te maken vanaf Haren richting Euvelgunne, de zogenaamde ‘zuidtangent’. Dat zou in mijn ogen veel beter zijn geweest dan een ringweg, dwars door een grote stad. Een andere optie zou nog zijn geweest een lange tunnel vanaf de Gasunie, net zoals in Maastricht. Maar ook dat is het niet geworden. Nu komt er dan een oplossing waaraan in mijn ogen veel nadelen kleven”, aldus Harry Oosterhof op de website www.aanpakringzuid.nl.



Zorgen

Zoals de komst van een geluidswal van vier meter hoog aan de Maaslaan en vermindering van uitzicht. Verder vreest hij meer geluidsoverlast, meer uitstoot van CO2 en dat het ten koste gaat van de gezondheid van veel mensen met longproblemen in de wijk. Harry Oosterhof en zijn echtgenote wonen meer dan dertig jaar aan de Maaslaan. Hij kan zich de bouw van het Julianaplein herinneren, en recent de bouw van viaducten die binnenkort weer gesloopt moeten worden.



Bitter is hij niet: hij heeft gestreden voor andere oplossingen, maar aanvaardt dat het anders is gelopen. Daarom nam hij ook met plezier oliebollen aan van Aanpak Ring Zuid als zeer kleine troost voor overlast. Al benadrukte hij nog wel dat dat aan zijn standpunten niets verandert. “Maar de oliebollen waren heerlijk!”.