Groningen krijgt "provo-deelauto’s": de ‘Witkar’

Als tweede stad in Nederland na Rotterdam komt er in Groningen een nieuw systeem van deelauto’s: de Witkar. Iedereen kan gebruik maken van deze auto’s, die men kan huren voor 18 euro per uur, inclusief 150 gratis kilometers. Het betreft auto’s in een witte kleur, van het type Mercedes Smart. In Groningen gaan binnenkort vijftig van deze auto’s rijden, zo meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden.

Volgens het artikel in het Dagblad van het Noorden verwijst de naam ‘Witkar’ naar de elektrische witkarren die in de jaren zestig in Amsterdam reden, naar een idee van provo Luud Schimmelpennink. Het moderne deelautosysteem is een initiatief van verhuurbedrijf KAV. Dat bedrijf heeft voor de hele stad een parkeervergunning: wie de auto heeft gehuurd mag hem na gebruik overal neerzetten.

Witkar is al van start gegaan in Rotterdam. Het verschilt van bijvoorbeeld Greenwheels doordat men de gebruikte auto na gebruik overal in Groningen achter kan laten, en dus niet hoeft terug te plaatsen op de plek waar men in de wagen stapte. Men kan een auto opzoeken met een app, instappen wanneer men wil en neerzetten waar men wil. Naar verwachting gaat het systeem in april van start, aldus het artikel in het Dagblad van het Noorden. (www.dvhn.nl)