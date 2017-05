Groningen heeft primeur met slimme en groene fietsoversteekplaatsen

De provincie Groningen heeft sinds kort de primeur met slimme en groene fietsoversteekplaatsen. Bij de fietsoversteken wordt gebruik gemaakt van lichtgevende markeringsstrepen en een reflecterende deklaag op het asfalt, die oplicht als auto- of fietslichten erop schijnen. Hierdoor is de weg 's avonds en 's nachts beter zichtbaar en hoeft er geen straatverlichting geplaatst te worden. Dat bespaart energie.

De drie oversteekplaatsen liggen aan de Strandweg bij Zoutkamp, aan de Hoofdweg in Blijham en langs de N355 bij Balmahuizen, voorbij Noordhorn. Aannemer KWS Infra heeft ze aangelegd. Zij kregen de klus na een bijzondere aanbesteding, waarbij inschrijvers door de provincie uitgedaagd werden om met slimme, groene en vernieuwende ideeën te komen voor veilige oversteken voor fietsers.



Niet alleen fietsers worden bij de oversteekplaatsen geattendeerd op naderend verkeer. Naast de weg komt een digitaal verkeersbord te staan, dat automobilisten waarschuwt voor overstekende fietsers. Het bord licht op als een auto het bord nadert. Verder worden op het fietspad ledlampjes aangelegd die een signaal afgeven aan automobilisten als er een fiets overheen rijdt. Het is voor het eerst dat dit systeem in Nederland wordt toegepast. Tussen de rijbaan en het fietspad wordt als afscheiding een groenstrook aangebracht.



Slim en groen

De provincie Groningen heeft als doelstelling de infrastructuur 'slim en groen' te maken. Dat betekent dat gezocht wordt naar oplossingen die energiezuinig zijn, dat er duurzaam gebruik wordt gemaakt van materialen en dat gekeken wordt hoe er slimme combinaties gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van zonnepanelen of ledverlichting. De fietsoversteken zijn het eerste project waarbij van deze manier van werken gebruik wordt gemaakt.