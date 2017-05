Groningen eerste Europese stad met vuilnisauto op waterstof

De gemeente Groningen heeft een primeur op het gebied van duurzaamheid. De stad heeft als eerste Europese stad een vuilniswagen aangeschaft die rijdt op waterstof. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Groningen. De gemeente zet behalve een vuilniswagen ook een veegwagen in die rijdt op waterstof. Daarnaast neemt de gemeente twee personenauto’s op waterstof in gebruik

Al deze wagens kunnen de weg op dankzij de aanschaf van een nieuw mobiel waterstof-vulpunt. De uitbreiding van het materieel met de waterstofvoertuigen is een volgende stap in het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. Dit past in het streven van de gemeente Groningen om in 2035 volledig energieneutraal te werken.

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende duurzame transportorganisaties, neemt wethouder Joost van Keulen komende maandag 22 mei de nieuwe voertuigen en het waterstof-vulpunt in gebruik.





Europese samenwerking



Het ombouwen van de wagens naar waterstofvoertuigen en de ontwikkeling van een mobiel waterstof-vulpunt wordt ondersteund door de Europese Unie.



De gemeente Groningen is partner in het Interreg project Hytrec2. Diverse internationale partners werken binnen dit project samen aan de (door)ontwikkeling van waterstofmobiliteit in regio’s rondom de Noordzee.