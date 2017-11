Gratis pendelbus naar Promotiedagen op 7 en 8 november

Makkelijk en snel naar de Promotiedagen op dinsdag 7 en woensdag 8 november in MartiniPlaza Groningen? Bezoekers van de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland kunnen gebruik maken van een gratis pendelbus. Het werkt eenvoudig, parkeer de auto op P+R Hoogkerk (A7) of P+R Haren (A28) en stap daar in de pendelbus naar MartiniPlaza.

De pendelbus vertrekt elke 10 minuten vanaf P+R Hoogkerk en P+R Haren en stopt voor de ingang van MartiniPlaza. De bus rijdt beide beursdagen 7 en 8 november, tussen 11:30 en 22:30 uur. De pendelbus en het parkeren op de P+R zijn beide gratis, er is dus geen kaartje nodig.

Parkeren op een P+R

P+R Hoogkerk bevindt zich langs de A7, bereikbaar via afslag 35. P+R Haren ligt aan de A28 en is bereikbaar via afslag 38. Beide terreinen beschikken over een groot aantal parkeerplaatsen, verdeeld over twee terreinen die naast elkaar liggen. P+R Hoogkerk is recentelijk uitgebreid van 600 naar 1000 parkeerplaatsen en P+R Haren eerder al van 400 naar 900.

Groningen samen bereikbaar houden

Voor de derde keer worden er tijdens de Promotiedagen pendelbussen ingezet, zodat bezoekers gemakkelijk en snel naar MartiniPlaza kunnen reizen. Bovendien is het een mooie gelegenheid om de beursbezoeker kennis te laten maken met het gemak van parkeren op een P+R en verder te reizen met het OV. De pendelbus wordt aangeboden door het OV-bureau Groningen Drenthe en Groningen Bereikbaar.