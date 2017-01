Gratis koffie in de bus tussen Drachten en Groningen

Busvervoerder Arriva is maandag begonnen met een proef waarbij reizigers in de Qliner tussen Drachten en Groningen een gratis kopje koffie of thee krijgen.

Met de drie maanden durende proef willen het OV-bureau Groningen Drenthe en Arriva onderzoeken of de extra service goed wordt ervaren door de reizigers.



De koffie en thee is één week gratis. Vanaf volgende week moeten de reizigers een euro neerleggen voor een kop. De koffie en thee moeten volgens Arriva het reisplezier verder vergroten.



Qliners rijden over relatief grote afstanden en hebben minder tussenstops. Ook biedt Arriva de reizigers extra comfort met luxere stoelen, extra beenruimte en gratis WiFi. Als de proef met de koffie en thee slaagt, dan blijven de automaten in de bussen.