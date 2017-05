Gerrit Krolbrug in Groningen blijft voorlopig dicht voor automobilisten

"Doordat de rails niet meer werken, kan de brug niet draaien en kan hij op dit moment niet gebruikt worden door automobilisten", meldt Rijkswaterstaat maandag aan NU.nl. De scheepsvaart heeft echter wel vrije doorgang. "Dat is fijn, want de Gerrit Krolbrug maakt deel uit van een belangrijke scheepsvaartroute."



Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden aan de brug gaan duren. De Gerrit Krolburg is een pontonbrug die gebruik maakt van één ponton. "Er zijn niet veel van dit soort bruggen", vertelt de woordvoerder. "Daarom is het op dit moment lastig om te zeggen hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren."



Rijkswaterstaat gaat de komende tijd verschillende scenario's in kaart brengen voor de herstelwerkzaamheden. De Gerrit Krolbrug stond namelijk al op de nominatie om vervangen te worden de komende jaren omdat het een oude brug is. "De vraag is nu of we gelijk de hele brug gaan vervangen of alleen de rails herstellen."



Rijkswaterstaat verwacht aan het einde van de week meer informatie te hebben over de herstelwerkzaamheden.