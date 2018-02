Geluidsschermen ringweg bij Oosterpoort vrijdagnacht vervangen

De Combinatie Herepoort gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag oude geluidsschermen langs de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Oosterpoort vervangen. Dat meldt de website aanpakringzuid.nl Ook zaterdagavond en zondagavond en zondagnacht zijn er werkzaamheden.

Het betreft geluidsschermen langs de noordelijke rijbaan van de ringweg, tussen het Oude Winschoterdiep en het spoor bij de Esperantokruising, langs de voormalige toerit.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonden en de nachten. Het losmaken van de schermen geeft geluidshinder. Omwonenden hebben een brief ontvangen.



Op de noordbaan van de ringweg (van Europaplein richting Julianaplein) is de rechter rijstrook dicht.

Wanneer?

Vrijdag 2 maart (van 21u tot 07u)

Zaterdag 3 maart (van 20u tot 10u)

Zondag 4 maart (van 20u tot 06u)