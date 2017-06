Flesjes water in strijd tegen appen op de fiets

Om fietsers te attenderen op het gevaar van bellen of whatsappen op de fiets gaat donderdag de Groningse campagne 'Fiets veilig, blijf offline' van start. In dat kader worden donderdag tussen 15.00 en 17.30 uur flesjes water uitgedeeld aan de fietsers op het fietspad tussen Groningen en Zuidhorn.

Op de flesjes staat de boodschap 'Fiets veilig, blijf offline'. Op deze manier willen de gezamenlijke regionale overheden de fietsers erop wijzen dat 'smartphonevrij' fietsen beter is voor de verkeersveiligheid.



De campagne duurt drie weken. In deze periode kunnen fietsers op verschillende fietspaden in de provincie het promotieteam regelmatig tegenkomen. Tijdens de actieperiode worden er in totaal 3500 flesjes water uitgedeeld.