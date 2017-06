Grote Markt als fietsenstalling succes. Maar: hoe mooi is het?

Op de Grote Markt in Groningen stonden afgelopen nacht, van zaterdag op zondag, duizenden fietsen geparkeerd. Daarmee leek de stad Groningen haar reputatie als ‘Fietsstad nummer 1’ in Europa te onderstrepen. Het ging om een proef, die donderdagavond al begon, en duurde tot en met zaterdagavond. Sommige Stadjers laten via Facebook echter weten het niet een mooi gezicht te vinden.