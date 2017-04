Extra bussen Bevrijdingsdag 5 mei

Vrijdag 5 mei rijden de bussen in Groningen en Drenthe volgens een aangepaste dienstregeling. Daarnaast worden er extra bussen ingezet naar de Bevrijdingsfestivals in Groningen, Assen en Zwolle omdat er steeds meer mensen kiezen voor het gemak van de bus.

Reizen met de extra bussen kan overdag en ’s nachts gewoon met de OV-chipkaart. Sterabonnementen en het studentenreisrecht zijn geldig en een kaartje kopen bij de chauffeur kan ook.

Een overzicht met alle extra bussen en de dienstregeling zijn beschikbaar op qbuzz.nl/gd

De extra bussen rijden op de volgende lijnen:

- Q-link 3 Lewenborg – Leek: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route. - Q-link 4 Beijum – Roden: rijdt tot na middernacht elk kwartier op de gehele route. - Lijn 85 Oosterwolde – Groningen: rijdt ’s middags extra ritten en ’s avonds elk uur. - Lijn 133 Surhuisterveen – Groningen: rijdt van 12 tot middernacht 2 keer per uur. - Qliner 300 Groningen – Emmen: rijdt tot na middernacht 4 tot 6 keer per uur. - Qliner 304 Drachten – Groningen: rijdt de hele middag en avond 4 tot 6 keer per uur. - Qliner 309 Groningen – Assen: rijdt de hele dag 2 tot 4 keer per uur. - Qliner 312 Groningen – Stadskanaal: rijdt de hele dag 2 keer per uur.

Q-link 5 Groningen – Zuidlaren – Annen, Q-link 6 Groningen – Appingedam, lijn 20 Meppel – Assen en lijn 51 Groningen – Onnen rijden op 5 mei extra bussen.