Europaplein: mogelijk extra drukte na afsluiten oprit Oosterpoort

Vanaf vandaag, maandag 26 juni, is er mogelijk sprake van extra verkeersdrukte op het Europaplein. Dat meldt de website van Groningen Bereikbaar. De mogelijke extra drukte kan het gevolg zijn van het feit dat de oprit vanaf de Oosterpoortwijk naar de zuidelijke ringweg vandaag definitief dicht gaat. Het verkeer dat gebruik maakte van deze oprit, kan voortaan via de Europaweg rijden.

De verwachting is dat de overige aansluitingen op de zuidelijke ringweg, zoals bij het Europaplein het extra verkeer aan kunnen. Door het verkeer vanaf het Europaplein langer groen licht te geven, wordt geprobeerd de doorstroming zo goed mogelijk te houden.

Wel zal het extra verkeer en het feit dat sommige automobilisten moeten wennen aan een nieuwe route in elk geval de eerste dagen leiden tot langere reistijden in met name de middag en avondspits op dit nu al drukke punt.

Houdt daarom rekening met een andere route en reistijd, of reis als het kan buiten de spits, met de fiets of het OV, aldus Groningen Bereikbaar.

(Foto: Groningen Bereikbaar/Jeroen van Kooten)