Eurokaartje in de bus wordt duurder

Vanaf 1 mei worden de kaartjes in de bus duurder. Een Eurokaartje kost dan 2,50 euro in plaats van 2 euro. Het duurder maken van de kaartjes is één van de maatregelen om de hoeveelheid contant geld in de bus terug te dringen.

Door de kaartjes duurder te maken, wil het OV-bureau Groningen Drenthe het gebruik van de OV-chipkaart stimuleren. Met een OV-chipkaart is de reiziger namelijk in vrijwel alle gevallen goedkoper uit, zegt het OV-bureau.



In overleg met de vervoerder en chauffeurs is ook het aantal soorten kaartjes in de bus verminderd. Met een Eurokaartje van € 2,50, een Eurokaartje van € 5 en een combinatie van deze kaartjes kunnen alle reizen in Groningen en Drenthe worden gemaakt.