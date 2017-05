Elektrische fiets voor veel forenzen goed alternatief

Vanaf plaatsen als Bedum, Eelde en Peize is het slechts dertig minuten fietsen met de e-bike naar de Grote Markt in Groningen. Maar ook vanuit Baflo, Middelstum, Hoogezand, Zuidlaren, Roden, Leek en Zuidhorn is het met de speed pedelec maar 30 minuten fietsen naar de binnenstad. Zo zijn de elektrische fietsen voor een groot gebied rondom Groningen een reëel alternatief voor de auto, vooral voor de spitsrijders, aldus Groningen Bereikbaar.



Groningen Bereikbaar heeft studenten van SAC Groningen gevraagd in kaart te brengen waar de potentie voor de e-bike en speed pedelec ligt als alternatief voor de auto. Dit om de stad ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Uit het onderzoek blijkt dat voor veel forenzen en bezoekers de Grote Markt binnen 30 minuten te bereiken is.



Elektrische fietsen zijn bezig met een opmars. Uit een enquête van Groningen Bereikbaar komt naar voren dat ‘gezondheid’ voor bijna driekwart van de gebruikers de belangrijkste reden is om van de auto over te stappen op de fiets. Daarnaast noemt ruim 60% ‘sneller op het werk’, ruim 40% ‘kostenbesparing’ en bijna 40% ‘milieubewust’ redenen om voortaan de fiets te pakken voor woon-werkverkeer. Daarnaast blijkt dat bijna 70% van de onderzochte doelgroep 10 kilometer of meer fietst naar het werk.



Afbeelding: Reistijd met de e-bike naar de Grote Markt in Groningen.