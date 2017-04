Eiland Borkum zet voortaan elektrische bus in

Het was nog een hele toer om daar te komen: na een Europese aanbesteding in september 2015 haalde het Nederlandse EBUSCO de opdracht binnen. Na intensief overleg over de eisen die de Kleinbahn aan een lijnbus stelde, kon EBUSCO ten slotte met de bouw beginnen. Hoewel de bus voor 80 procent uit Europese componenten bestaat, werd de bus door een partnerbedrijf in het Chinese Xiamen in elkaar gezet.



"De Chinezen zijn er gewoon veel verder in en bouwen elk jaar honderden bussen. Daar kunnen wij als klein bedrijf niet tegenop", aldus Peter Cremer, hoofdingenieur bij EBUSCO.



Op 21 maart 2017 kwam de e-bus aan in Helmond. Nadat de laatste puntjes op de i waren gezet, was de bus klaar voor zijn reis naar het eiland. "Tot Groningen was het 283 kilometer en toen zat de accu nog voor 45% vol", vertelt Theodor Robbers, directeur van Borkumer Kleinbahn vol trots. Na een tussenstop in Uithuizen en Eemshaven ging de reis verder naar het Duitse Emden.



Peter Cremer is ervan overtuigd: "300 kilometer per dag is mogelijk zonder bij te laden." Dat laatste was doorslaggevend bij de beslissing om over te schakelen op elektrisch rijden, want op Borkum kunnen ze daarmee beslist uit de voeten. Een lijnrit in de bus is ongeveer 18 kilometer, zodat de bus dagelijks 15-16 keer de route tussen Ostland en de haven Borkum Reede kan rijden.



"Op het eiland is dit enorm belangrijk", legt Robbers uit. "Als vakantie-eiland moeten we het hebben van schone lucht, en we zijn het verplicht aan ons werelderfgoed de Waddenzee." Bij een jaarlijks kilometrage van 80.000 km kan Borkumer Kleinbahn indrukwekkende resultaten voor het milieu verwachten: rond 70.000 kg minder CO2, 600 kg minder stikstofoxide en 10 kg minder fijnstof, afgezien van minder lawaai door motoren.



Erg lang hoeven de eilandbewoners en vakantiegangers nu niet meer te wachten, want op 11 april 2017 werd de nieuwe lijnbus met de LNG-veerboot MS "Ostfriesland" van Emden naar Borkum verscheept.



"Op het eiland wordt het voertuig met 34 zitplaatsen nog wat gefinetuned, en dan moeten de collega's nog worden "ingereden", vertelt Rudolf Munk, Hoofd Techniek van Borkumer Kleinbahn. Daarna wordt de nieuwe elektrische bus ingezet voor de lijndienst tussen Ostland en de haven. Robbers is ervan overtuigd dat hiermee de juiste weg is ingeslagen: "Het voertuig heeft ca. 500.000 euro gekost. Dat is ongeveer twee keer zo duur als een traditionele bus, maar vanwege de subsidie van het Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) van 156.400,00 euro hebben we de sprong toch gewaagd.“





Het volgende project staat al op de agenda. Voor uitstapjes op het eiland is een tweede elektrische bus bij EBUSCO besteld, die al in de herfst wordt geleverd. Daarvoor is een subsidie van 110.000 euro toegezegd.