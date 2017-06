Eerste elektrische snellaadpaal voor taxi's geopend in Groningen

In Groningen is vrijdagmorgen de eerste elektrische snellaadpaal voor taxi’s aangesloten op de taxistandplaats bij het Hoofdstation van Groningen. Voortaan kunnen elektrische taxi’s uit Groningen volledig rijden op lokaal opgewekte zonnestroom.

De snellaadpaal voor taxi’s is een initiatief van lokale energiecoöperatie Grunneger Power en het elektrische taxibedrijf Zebra.



Norbert Buiter (Grunneger Power): “Er ligt voor ons een gezamenlijke opgave al om als stad Groningen in 2035 energieneutraal te zijn. Daar zijn burgers en overheid, maar ook lokale ondernemers zoals taxibedrijven voor nodig. Door deze elektrische taxilaadpaal kunnen we samen het binnenstedelijk (taxi)vervoer verduurzamen en fijnstofemissie verminderen.”



Zebra maakte vandaag met haar 100% elektrische taxisbus als eerste gebruik van de snellaadpaal. “Wij willen een voorbeeld zijn voor de taximarkt. Het initiatief voor een elektrische laadpaal op het station is daar, naast transparantie en gemak, een onderdeel van. We hopen dat meer taxibedrijven elektrisch gaan rijden. Samen sterk voor een schonere Stad”, aldus Gerrit Janknegt.



Alfa Postcoderoos



De stroom waarop de taxi’s rijden is afkomstig van het gezamenlijke zonnedak op het Alfa-college in de Zeeheldenbuurt. Dit zonnedak van Grunneger Power en buurtbewoners kwam tot stand via de zogenaamde postcoderoosregeling.





Elektrische laadpalen



Voor particuliere gebruikers heeft Grunneger Power tien andere oplaadpunten in Groningen en Ten Boer, waar elektrische auto’s worden opgeladen met Groningse, groene stroom.