Deel Helperzoom twee maanden afgesloten voor autoverkeer

De Helperzoom tussen Groenendaal en de Händellaan is vanaf 12 maart tot 7 mei 2018 dicht voor autoverkeer. Combinatie Herepoort maakt hier de aansluiting op de Helperzoomtunnel, die in aanbouw is. Ook het uiteinde van de Helper Brink is afgesloten, vanaf de Strausslaan. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.

Nu de bouw van de Helperzoomtunnel vordert, is het tijd om de aansluitingen te maken op de wegen waarop de tunnel uitkomt. Aan de kant van het Europapark komt de tunnel uit op de Duinkerkenstraat. Hier is deze week al een begin gemaakt met de aanleg van een tijdelijke bypass. Aan de kant van Helpman komt de tunnel in het verlengde van de Helper Brink. Overigens kan het verkeer uit de tunnel straks niet rechtstreeks de Helper Brink in rijden, omdat daar eenrichtingsverkeer geldt.

Routes Wijkbewoners en –bezoekers (ook van scholen en winkels) kunnen gedurende de werkzaamheden de wijk in- en uitrijden via de gebruikelijke routes over de Goeman Borgesiuslaan, De Savornin Lohmanlaan en de Haydnlaan. De bewoners van de woningen aan de Helperzoom en de Helper Brink die binnen de afsluiting vallen, kunnen gewoon bij hun huis komen om te parkeren. In het rood het afgesloten deel op de Helperzoom en de Helper Brink. Via de groene wegen kunnen omwonenden de wijk in en uit, o.a. via De Savornin Lohmanlaan en de Haydnlaan.

Opnieuw inrichten De gemeente heeft het definitief ontwerp voor de aansluiting vastgesteld. De gemeente gaat de Helperzoom opnieuw inrichten, als onderdeel van de FietsroutePlus Groningen-Haren. Op de kruising Helperzoom-Helperzoomtunnel krijgt het autoverkeer voorrang op het fietsverkeer. De gemeente voert later de verdere inrichting van de Helperzoom uit. Definitief ontwerp van de Helperzoom. De werkzaamheden vanaf 12 maart betreffen alleen de aansluiting van de Helperzoom op de Helperzoomtunnel. Bron: gemeente Groningen.