Combinatie Herepoort organiseert bijeenkomsten rond uitgewerkte plannen Ring Zuid

De bijeenkomsten vinden plaats op 15, 16, 20 en 21 november 2017. Het is dan mogelijk om het ontwerp te bekijken, suggesties te doen en vragen te stellen.

Het ontwerp voor de zuidelijke ringweg beslaat een groot gebied, van Hoogkerk tot Westerbroek. Daarom worden de inloopbijeenkomsten per deelgebied georganiseerd. Op alle bijeenkomsten kun je informatie krijgen over alle deelgebieden. Maar heb je een specifieke vraag over je eigen wijk, dan kun je het beste naar de bijeenkomst gaan in je eigen deelgebied.

15 november: Deelgebieden Zuiderplantsoen en Oost

Wijken: Oosterpoort, De Meeuwen, De Linie, Herewegbuurt en Helpman.

Kinepolis, Boumaboulevard 53, inlopen vanaf 16.30 tot 19.00 uur.

16 november Deelgebied West

Wijken: Corpus den Hoorn, De Buitenhof, Piccardthof, Ter Borch en Hoogkerk.

Projectbureau Aanpak Ring Zuid, Laan Corpus den Hoorn 102-4, inlopen vanaf 16.30 tot 19.00 uur.

20 november Deelgebied Julianaplein

Wijken: Rivierenbuurt en Grunobuurt.

MFC De Stroming, Merwedestraat 54, inlopen vanaf 16.30 tot 19.00 uur.

21 november Deelgebied Julianaplein

Wijk: De Wijert.

Innovatiewerkplaats De Wijert, Van Schendelstraat 9, inlopen vanaf 16.30 tot 19.00 uur.

Bedrijvenbijeenkomsten

Voor bedrijven in de omgeving van de zuidelijke ringweg zijn er aparte bijeenkomsten. Dit zijn plenaire bijeenkomsten, met een presentatie van het uitgewerkt ontwerp. Daarna is er de gelegenheid de informatiepanelen te bekijken en om in gesprek te gaan met medewerkers van Combinatie Herepoort.

22 november 2017

Deelgebied Oost en Europapark-Noord

Kinepolis, Boumaboulevard 53

17.00 tot 18.30 uur (inloop vanaf 16.30 uur)

23 november 2017

Corpus den Hoorn en Martini Trade Park

Martiniplaza. Leonard Springerlaan 2

17.00 tot 18.30 uur (inloop vanaf 16.30 uur)