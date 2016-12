Buurtbewoners Bert Mulder en Grietje Schut - De Groot gaan in 2017 aanpak zuidelijke ringweg intensief volgen

"Het is zeer boeiend, de naderende aanpak van de zuidelijke ringweg. Dát de ringweg moet worden aangepakt, daar heb ik wel vrede mee: wat moet, dat moet, ook al ben ik het niet met alles eens. Maar als buurtbewoner vind ik het heel spannend om alles te gaan volgen!" Dat zegt Bert Mulder (71), al meer dan veertig jaar woonachtig aan de Rivierenhof.

We spraken Bert op een koude middag in december, toen er bij De Papiermolen oliebollen worden uitgedeeld. Ze waren bestemd voor buurtbewoners, als kleine troost voor de overlast die ze de komende jaren gaan krijgen. Bert Mulder is in gezelschap van Grietje Schut - De Groot (70) uit de Amstelstraat. Beiden waardeerden ze de geste van de oliebollen. "Maar persoonlijk verwacht ik weinig overlast, hoor. Alleen misschien wat vieze schoenen af en toe", zegt Bert. Ook Grietje verwacht weinig hinder.

Fietstunnel weg: "spijtig!""

Bert vindt het wel jammer dat de fietstunnel verdwijnt, lastig als hij naar de wijk De Wijert moet. "Maar er komt wel groen voor terug, en dat is positief." Er is nog wel een ander punt van zorg. Volgens Bert is er momenteel in de winter meer geluidsoverlast dan 's zomers, omdat de bladeren kennelijk geluid dempen. Grietje daarentegen heeft 's zomers meer last van geluid "want dan staan de ramen open". Ze hopen maar dat de geluidsoverlast straks niet toeneemt.

In elk geval zijn beiden zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen. "Zodra er een brief komt per post of per mail, lees ik het. Ik volg het intensief: ik wil het allemaal weten!", zegt Bert. Daarom gaan ze ook graag naar informatiebijeenkomsten. "Maar dat doe ik ook op doktersadvies... Ik moet nu eenmaal veel bewegen".

