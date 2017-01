Bouw Helperzoomtunnel volgende week van start

De nieuwe Helperzoomtunnel komt tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat, onder het spoor door op de plek waar nu het Helperpad doodloopt. De tunnel vervangt de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen gaat sluiten, zo meldt de website www.aanpakringzuid.nl.



De nieuwe tunnel is bedoeld voor auto’s, fietsers, voetgangers, hulpdiensten en bussen. Vrachtverkeer mag er niet doorheen. De verkeersmaatregelen die deze zomer in de wijk zijn uitgevoerd, lopen vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel.



Deze maand begint Combinatie Herepoort aan de oostzijde van het spoor. Hier worden wanden in de grond getrild rond de nieuwe weg en de ingang van de toekomstige tunnel. Daarna wordt grond afgevoerd en wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Duinkerkenstraat, naast het huidige fietspad.



Aan de westkant van het spoor, bij de Helperzoom, zijn tot half maart vooral voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van de ingang van de schoolwerktuin aan het Helperpad en het aanleggen en vervangen van waterafvoerbuizen. Tussen februari en half maart wordt een hoek van de vijver gedempt en worden langs het Helperpad bomen en struiken gekapt.



Tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2017 wordt de tunnel gebouwd aan de kant van de Duinkerkenstraat. De tunnel wordt in augustus 2017 onder het spoor geschoven. Aan de kant van de Helperzoom worden de wanden in de grond getrild rondom de plek waar later de ingang van de tunnel komt.



Twee periodes 24 uur per dag gewerkt

In twee periodes, in het weekend van 11/12 maart en in de periode van 6 tot 14 augustus 2017, werkt Combinatie Herepoort op de plek waar de tunnel onder het spoor door gaat. Dan rijden er geen treinen en gaan de werkzaamheden dag en nacht door. Helaas geeft dit wel geluidshinder voor de omgeving. Ook kunnen omwonenden last hebben van het licht op de bouwplaats.