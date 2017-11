Bijeenkomst voor bedrijven over uitgewerkte plannen zuidelijke ringweg

Speciaal voor bedrijven en ondernemers in de omgeving van de zuidelijke ringweg organiseert combinatie Herepoort bijeenkomsten over het definitieve ontwerp voor de ombouw van de ring.

De plannen voor de zuidelijke ringweg zijn namelijk definitief vastgesteld. Woensdag gaven het Rijk, de gemeente en de provincie een klap op de plannen. In het definitieve ontwerp zijn drie extra wensen opgenomen: er komt een fiets- en voetgangerstunnel bij de Esperantostraat, een volledige aansluiting van de Europaweg op de nieuwe zuidelijke ring en het Julianaplein krijgt een groenere aanblik dan in de originele plannen.



Op de bijeenkomsten wordt een presentatie over het uitgewerkt ontwerp gegeven. Ondernemers en werknemers worden opgeroepen hun wensen en aandachtspunten over de laatste details met de aannemer delen zodat ze mogelijk toegepast kunnen worden bij de uitvoering.



Bijeenkomst deelgebieden Zuiderplantsoen en Oost

22 november, 16.30u -18.30u

Kinepolis, Boumaboulevard 53



Bijeenkomst deelgebieden Julianaplein en West

23 november, 16.30u - 18.30u

Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2



Programma voor beide bijeenkomsten

16.30u Inloop

17.00u Start plenaire presentatie door Bert Kramer, omgevingsmanager Combinatie Herepoort

17.45u Mogelijkheid om informatiepanelen te bekijken en in gesprek te gaan met medewerkers

18.30u Einde