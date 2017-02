Bewonersbijeenkomsten over tijdelijke wegen tijdens ombouw Ring Zuid

Dinsdag vond er zo’n bijeenkomst plaats voor bewoners van De Wijert. Zo’n 125 buurtbewoners lieten zich daar informeren over de plannen voor de tijdelijke wegen die tijdens de ombouw nodig zijn.



Woensdag was er een bijeenkomst voor inwoners van de Rivierenbuurt en volgende week dinsdag, 14 februari, is er een inloopbijeenkomst voor inwoners van de Grunobuurt/Corpus den Hoorn. De bijeenkomst vindt plaats bij de Combinatie Herepoort aan Laan Corpus den Hoorn 102-4.



Donderdag 16 februari is er in buurtcentrum Poortershoes een bijeenkomst voor bewoners van het Zuiderplantsoen.



Tijdens de bijeenkomsten zijn medewerkers van Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid aanwezig om vragen te beantwoorden. De wijkbewoners zijn per brief uitgenodigd, maar ook wie geen brief heeft ontvangen is van harte welkom, aldus Aanpak Ring Zuid.