Aanpak Ring Zuid nu ook te volgen op Facebook

Vanaf de zomer van 2017 tot het voorjaar van 2021 gaat de zuidelijke ringweg van Groningen op de schop. Aangezien deze weg de belangrijkste toegang tot de stad is, gaan vrijwel alle inwoners van de stad en in de wijde omgeving hier iets van merken.



Wie de Facebookpagina van Aanpak Ring Zuid volgt of ‘liket’, krijgt in zijn of haar tijdlijn regelmatig nieuws en achtergronden over de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook komen er foto’s en video’s voorbij, onder meer van de werkzaamheden.



Aanpak Ring Zuid was al actief op Twitter, Instagram en YouTube.